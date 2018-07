Plantas para resistir ao calor

A pesquisa brasileira já vem trabalhando no desenvolvimento de plantas preparadas para suportar altas temperaturas e falta de água, num cenário de aquecimento global. E já há resultados. Desenvolvidas no Iapar, algumas variedades de feijão reverteram o quadro de perdas provocadas por excesso de calor na época da floração no Paraná e, mais do que isso, tornaram viável o cultivo de feijão preto (variedade de climas amenos) do Sul ao Nordeste do País. Segundo explica a pesquisadora do Iapar Vania Moda, o feijão preto IPR uirapuru, lançado em 2001, tolera mais o calor do que outras variedades deste grupo. "Os feijões antes plantados perdiam entre 50% e 60% das flores por causa do calor. A uirapuru perde apenas 20%", orgulha-se Vânia. E já há variedades superiores à uirapuru, como a IPR tiziu e a IPR gralha, lançadas em 2007, mais produtivas e com índice de perda de flores de 15%. No grupo carioca, a IPR tangará será lançada este ano, com boa resistência ao calor. "Quando desenvolvemos essas variedades, já foi pensando no aquecimento global", diz Vânia. "A cada ano observávamos perdas maiores nas lavouras por causa do calor", diz. "Isso em plantio irrigado, cultivado no período correto e com todos os cuidados de manejo." No café O foco das pesquisas com o café tem mudado. Se antes o desenvolvimento de variedades se voltava para materiais resistentes a doenças ou com maior potencial produtivo, hoje, diante do aumento global da temperatura, as atenções se voltam para o estudo de plantas mais tolerantes ao calor, diz o pesquisador Luiz Carlos Fazuoli, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), "já que o café é tido como a cultura mais afetada pela elevação de temperatura". Há, no País, 4,3 bilhões de cafeeiros da variedade arábica - de climas mais amenos - e 1,9 bilhão de cafeeiros da variedade robusta - de clima mais quente e úmido. Assim, o programa de melhoramento genético do IAC possui trabalhos em que características do robusta são transferidas para o arábica, como resistência a doenças e pragas, vigor, produção, rusticidade, melhor sistema radicular e, sobretudo, tolerância a altas temperaturas. "Várias progênies têm tolerado temperaturas mais altas e poderão ser usadas em novos plantios, substituindo o arábica em regiões mais quentes", diz Fazuoli. A pesquisas prosseguem para o material ser também menos exigente em água. "Trabalhos recentes têm mostrado que o arábica catuaí vai muito bem em regiões baixas e quentes, com temperaturas médias acima de 23 graus, mas exige irrigação", diz, destacando que outras espécies, como o Coffea dewevrei, C. congensis e C. racemosa também estão sendo usadas, visando à seleção de variedades mais tolerantes ao calor e à seca. "O ideal é chegar a um material resistente a altas temperaturas e que não necessite de tanta água, o que deve levar, pelo menos, cinco anos." Informações: Embrapa, www.cnptia.embrapa.br