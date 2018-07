Plantas próprias para suportar poucos tratos De maneira geral, as espécies utilizadas como cercas-vivas não são muito exigentes em tratos culturais. Segundo o técnico Emílson Rabelo, o preparo do terreno para plantio inclui limpar, roçar, arar e gradear a área. A adubação, básica e conforme a planta, é feita apenas no plantio. Depois, não é mais necessário adubar o solo. "Não se costuma fazer análise de solo e calagem, mas é importante respeitar o espaçamento recomendado e irrigar se houver estiagem", explica.