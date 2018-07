Plantio de milho safrinha no país supera 33% da área--Céleres

Levantamento da consultoria Céleres indica que os produtores tinham semeado 33,5 por cento da área com milho safrinha até a última sexta-feira, com quase 20 pontos à frente de igual período de 2011.

Na semana, foi registrada uma evolução de 8,2 pontos percentuais no cultivo da safrinha.

Em Mato Grosso, maior produtor de milho segunda safra, foram semeados 59 por cento da área, contra 18,7 por cento na mesma data do ano passado.

A rapidez na colheita da soja no Estado tem permitido aos produtores avançarem em ritmo semelhante com a semeadura da segunda safra de milho.

Até o momento, os produtores de soja do Brasil colheram cerca de 20 por cento da área cultivada com soja em 2011/12, ou cerca de 10 pontos percentuais à frente do índice verificado na mesma época do ano passado.

No Paraná, segundo maior produtor, os trabalhos em campo também estão acelerados, com o plantio da safrinha totalizando 20 por cento da área de 2011/12, ou quase 7 pontos percentuais à frente se comparado com o ano-safra anterior.

O Estado sofreu com a seca que afetou a safra de verão do milho, levando as consultorias a reduzirem suas estimativas para a produção total neste ciclo. Tanto Mato Grosso como Paraná devem aumentar a área de segunda safra do cereal.

A Céleres aponta ainda nível acelerado de germinação e desenvolvimento vegetativo desta segunda safra de milho do centro-sul, com uma marca de 27,6 por cento até a última sexta-feira, contra apenas 7,8 por cento em igual intervalo de 2011.

COLHEITA

A colheita do milho da safra de verão segue em ritmo mais lento, justamente pela opção dos produtores de focarem os trabalhos nas lavouras de soja.

"Os trabalhos estão lentos, pois os produtores estão dando prioridade à colheita da soja que, em muitas regiões, dará espaço para o plantio do milho da safra de inverno", disse a Céleres em seu relatório semanal.

Até a última sexta-feira, a colheita do milho atingiu 14,5 por cento da área de primeira safra, ou 5 pontos à frente de igual período do ano passado.

Contudo, o avanço foi de apenas 3,6 por cento na semana, em ritmo inferior ao visto na colheita do soja ou no cultivo do milho segunda safra.

(Por Fabíola Gomes)