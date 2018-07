Plantio de soja 12/13 do Brasil avança para 9% da área projetada

Isso representa uma ligeira antecipação na comparação com a área plantada nesta época na média histórica de cinco anos (8 por cento), afirmou a consultoria.

Em relação à semana anterior, houve um avanço de seis pontos percentuais na semeadura. Na comparação com o mesmo período do ano passado, há um atraso de 1 ponto percentual.

"Pode-se observar que os trabalhos de plantio foram iniciados principalmente nas regiões que compreendem o centro-sul brasileiro, regiões que contaram com maior volume pluviométrico desde o fim do vazio sanitário", afirmou a Céleres em relatório nesta segunda-feira.

Segundo a consultoria, o destaque vai para o Estado do Paraná, com 19 por cento da área destinada ao cultivo de soja já semeada.

"Apesar deste Estado apresentar o maior percentual de área plantada do país, a comparação da situação atual em relação à mesma época da safra passada apresenta atraso de quatro pontos percentuais", acrescentou a consultoria.

Em Mato Grosso, primeiro Estado produtor do Brasil, à frente do Paraná, o plantio já foi realizado em 15 por cento da área projetada, ante 12 por cento na mesma época do ano passado.

Durante a semana passada não houve avanços na comercialização da safra futura, "visto que os produtores brasileiros estão focados nas atividades de plantio e pré-plantio...".

As vendas da safra nova de soja do Brasil (2012/13) já atingiram 47 por cento do que projetam analistas para a colheita do início do próximo ano, afirmaram consultorias nesta segunda-feira.

A Céleres prevê uma produção recorde em 12/13, de 79 milhões de toneladas. A consultoria prevê uma área de 27,4 milhões de hectares para 12/13, ante 25 milhões na temporada anterior.

Caso a produção se confirme, o Brasil poderá assumir a liderança no mercado global da oleaginosa, após uma quebra de safra nos EUA.

MILHO

Conforme dados da pesquisa semanal da Céleres, até a última sexta-feira, 31 por cento da área destinada ao cultivo do milho na safra de verão já havia sido semeada, apontando evolução de 7,6 pontos percentuais em relação à semana anterior.

Na comparação com o desenvolvimento da safra passada, a situação atual está 4,4 pontos percentuais à frente.

(Por Roberto Samora)