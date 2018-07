Plantio de soja começa no Brasil; chuvas favorecem

Os trabalhos nos campos começaram dez dias antes do registrado na temporada anterior e o plantio já ocupa 0,6 por cento da área estimada para ser recorde em 7,9 milhões de hectares em Mato Grosso, com crescimento de 11,6 por cento ante a temporada passada, segundo o Imea, instituto de análises dos produtores do Estado, que tradicionalmente lidera o plantio.

"As safras 2011/12 e 2010/11 começaram em 30 de setembro. Conseguimos antecipar em dez dias o plantio (este ano). A chuva não chegou em grandes volumes, mas um pouco que chegou já ajudou no plantio", declarou Cléber Noronha, analista do Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária).

Segundo Noronha, a maioria das regiões de Mato Grosso está plantando soja, após chuvas nas regiões de Rondonópolis, Primavera do Leste (sudeste), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde (Médio-Norte) e Itaúba (Norte). Já em Sinop, perto de Itaúba, não choveu.

Na região oeste, em Sapezal e Campo Novo do Parecis, ainda não choveu muito, mas alguns produtores já estão plantando, disse o analista.

"É o produtor se preparando para o plantio, mais calibrando as máquinas, mas já conta como área plantada."

Na região nordeste de Mato Grosso, ainda não choveu, mas o plantio lá ocorre tradicionalmente mais tarde.

O Imea estima uma produção recorde de 24,1 milhões de toneladas para o Mato Grosso, que responderia por mais de um quarto da produção brasileira, estimada pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em 81 milhões de toneladas --o governo do Brasil ainda não divulgou sua previsão para a nova safra.

Caso essa produção seja confirmada, o Brasil passaria a liderar a produção e exportação global de soja em 2012/13, segundo o USDA, considerando que os Estados Unidos sofreram grandes perdas após a pior seca em mais de meio século.

Uma grande produção brasileira seria importante para abastecer os mercados globais, cujos preços atingiram máximas históricas recentemente, estimulando o plantio.

O plantio de soja será lançado oficialmente na segunda-feira, em Sorriso, com a presença esperada do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro.

PARANÁ

No Paraná, segundo Estado produtor de soja do Brasil, chuvas também permitirão intenso do plantio nos próximos dias, segundo a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar).

Alguns produtores paranaenses já começaram a semeadura da área estimada também para ser recorde, em cerca de 4,5 milhões de hectares, com crescimento de 4 por cento ante a temporada anterior.

"Safra grande, área grande, clima previsto favorável, preços bons. Então há uma tendência de que o produtor invista em tecnologia. Tudo correndo bem, vamos ter uma safra de soja muito boa, recorde", afirmou o gerente técnico e econômico da Ocepar, Flávio Turra, que percorreu áreas produtoras nesta semana.

O Paraná, se tudo der certo, poderá produzir algo próximo a 16 milhões de toneladas, na colheita que se intensificará no início do próximo ano, segundo Turra.

As chuvas vieram em boa hora, destacou ele, lembrando que chegaram após cerca de 40 dias de estiagem, o que limitou o avanço do plantio precoce do milho, feito tradicionalmente antes da soja.

O Paraná e o Mato Grosso, juntos, poderiam colher cerca de metade da produção esperada pelo Brasil.

No Rio Grande do Sul, tradicionalmente o terceiro produtor nacional de soja, as chuvas também vieram em bons volumes nesta semana --o Estado, no entanto, começa a semeadura mais tarde, segundo a Emater/RS. Mas as precipitações ajudaram no plantio de milho e também devem colaborar para o desenvolvimento das áreas já plantadas.

EL NIÑO

A meteorologia prevê que o padrão climático estabelecido pelo El Niño, com chuvas em bons volumes, favorecerá a safra 2012/13, diferentemente do La Niña, da temporada anterior, que resultou em perdas expressivas para os produtores do Sul.

"Quando tem El Niño, as chuvas antecipam. Mas como ele está chegando um pouco mais tarde, as chuvas chegaram dentro da normalidade, na primavera mesmo", comentou Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Somar.

Ele prevê uma boa safra e disse que o El Niño deste ano está bem parecido com o de 2006/07, um ano de produtividade recorde, superada posteriormente em 2010/11 (3.115 kg/ha).

"Espera-se uma safra muito boa. Em anos com El Niño forte, chove muito, tem muito mais chuva do que radiação solar, e isso afeta o desenvolvimento da planta", disse Santos. No entanto, ele ressaltou que esse não é o caso este ano, em que se prevê um enfraquecimento do fenômeno no verão, como aconteceu em 2007.

Com esse enfraquecimento, a safra contará com bons períodos de insolação, o que ajudará nas produtividades, destacou.