Plantio de soja dos EUA em 2013 deve ser recorde--Informa

O plantio, se confirmado, poderia superar os 77,2 milhões de acres de soja plantados em 2012, e o recorde de todos os tempos de 77,45 milhões de 2009.

A previsão anterior da consultoria para o plantio da oleaginosa norte-americana era de 79,87 milhões de acres.

Com o plantio recorde, a Informa estimou a safra em 3,453 bilhões de bushels (93,98 milhões de toneladas), ante previsão anterior de 3,449 bilhões de bushels.

A consultoria utilizou uma tendência de produtividade de 43,8 bushels per acre e estimou a área da colheita de 2013 em 78,857 milhões de acres.

A consultoria estimou ainda o plantio de milho 2013 dos EUA em 97,53 milhões de acres, praticamente estável ante a previsão anterior. Mas representaria um crescimento ante o plantio de 2012, de 96,9 milhões de acres, o maior em 75 anos.

A produção de milho foi estimada em 14,620 bilhões de bushels (371 milhões de toneladas), contra 14,63 bilhões anteriormente.

A Informa reduziu a sua previsão de plantio de trigo 2013 dos EUA para 56,812 milhões de acres, ante 57,127 milhões na projeção anterior, e a produção foi estimada em 2,293 bilhões de bushels.

"Nós precisamos desesperadamente de safras grandes", afirmou Bruce Scherr, diretor-executivo de Informa, durante uma entrevista por telefone.

"Essas são duas commodities (soja e milho) que estão precisando desesperadamente de uma melhora na produtividade e... de uma mudança positiva na América do Sul e aqui na América do Norte, à medida em que vamos entrando no novo ano-safra."

Os EUA tradicionalmente são os maiores produtores globais de soja e milho. Os preços dessas commodities estão historicamente elevados, após terem batido recorde de alta recentemente na bolsa de Chicago, o que estimula produtores no mundo.

No Brasil, agricultores estão semeando o que se espera seja uma safra recorde.

(Reportagem de Christine Stebbins e Julie Ingwersen)