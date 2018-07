Plantio de soja em MT começa 10 dias antes; chuvas favorecem PR

Segundo o Imea, instituto de análises ligado aos produtores, o plantio começou dez dias antes do registrado na temporada anterior e já ocupa 0,6 por cento da área estimada para ser recorde.

No Paraná, segundo Estado produtor de soja do Brasil, chuvas também permitirão intenso do plantio nos próximos dias, segundo a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). Alguns produtores paranaenses já começaram a semeadura.

(Por Roberto Samora)