Plantio de soja no Brasil crescerá 4% em 2014/15, diz Agroconsult

Esse plantio representa um aumento de 1,2 milhão de hectares na comparação com a safra anterior, com produtores ampliando o plantio principalmente em Tocantins e Mato Grosso, em áreas de pastagens e no Cerrado, previu o diretor da Agroconsult, André Pessôa, durante evento em São Paulo.

No sul do Rio Grande do Sul, a consultoria também vê expansão, pela ocupação de áreas de arroz e pecuária.

O consultor não mencionou a produção que o país poderia colher, a partir do crescimento da área plantada. Em 2013/14, o Brasil colheu uma safra recorde de 86,5 milhões de toneladas, segundo o Ministério da Agricultura.

Pessôa afirmou que os preços da soja deverão seguir sustentados até a definição do tamanho da safra dos Estados Unidos (maiores produtores globais), o que deverá ocorrer a partir julho.

"Vamos ficar sabendo sobre a área (efetiva) plantada de soja nos EUA, no final de junho. E, até o final de julho, quando a produtividade começa a se definir, ainda haverá espaço para preços sustentados em nível alto", afirmou ele a jornalistas.

Segundo ele, a partir de uma definição da safra dos EUA, os preços deverão ter uma correção, se a produção se confirmar grande.

A soja em Chicago recuaria para 12 dólares por bushel. Atualmente, o primeiro contrato na bolsa de referência internacional é negociado perto de 15 dólares por bushel.

Sobre as vendas antecipadas da safra 2014/15 do Brasil, ele disse que os negócios estão mais fracos do que ano anterior, mas não forneceu um percentual de fixações.

Afirmou que isso acontece porque os produtores brasileiros estão mais capitalizados após safras com bons preços de soja, o que os deixa em situação confortável para negociar vendas futuras.

MILHO

De acordo com o consultor, a segunda safra de milho 2013/14 será maior do que o esperado por conta do clima favorável em Mato Grosso.

"A safrinha vai ser melhor do que se esperava, porque choveu em maio", declarou, lembrando que havia uma preocupação para o milho plantado em março.

Segundo ele, a consultoria deverá realizar nova revisão da produção da segunda safra, cuja previsão foi elevada em 900 mil toneladas, a 42,1 milhões de toneladas, recentemente.

(Por Fabíola Gomes)