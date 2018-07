Plantio de soja no Paraná segue atrasado por chuvas abaixo da média Os produtores de soja do Paraná plantaram 84 por cento da área total prevista para esta temporada, ainda atrás do ritmo verificado um ano atrás devido a chuvas abaixo da média, mostraram nesta terça-feira dados do Departamento de Economia Rural (Deral), do governo estadual.