Plantio de soja pauta cotação em Chicago

O mercado futuro de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) está atento ao desenvolvimento da safra no Centro-Oeste brasileiro e aos relatos sobre demanda internacional. Na sexta-feira, a perspectiva de chuvas no fim de semana e nos próximos dias, que permitiriam acelerar o plantio da oleaginosa especialmente em Mato Grosso, foi um dos fatores que pesaram sobre as cotações em Chicago. O dólar recuperou-se das perdas iniciais e também pressionou os mercados de commodities.

Em Mato Grosso, o porcentual de plantio da soja está abaixo das expectativas. Atualmente, a área plantada estaria em cerca de 400 mil hectares, ou 6,7% do total, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na mesma época da safra passada, 22,4% das lavouras estavam semeadas. "O mercado pode cair 20 cents ou um pouco mais, mas tem sustentação na demanda", avalia Vinicius Ito, da corretora Newedge.

Apenas em outubro a cotação da soja já acumulou alta de 13,5%. Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou vendas de 1,12 milhão de toneladas na semana anterior, das quais 583.700 toneladas para a China. O mercado futuro de soja para o mês de novembro encerrou na sexta-feira em baixa de 0,3% (3,50 cents), a US$ 11,85 o bushel.