Plantio de soja transgênica no Brasil atinge quase 90% do total O plantio de soja transgênica do Brasil deverá atingir 24,36 milhões de hectares na temporada 2012/13, ou quase 90 por cento da área total semeada com a oleaginosa, apontou nesta segunda-feira estudo da consultoria Céleres obtido pela Reuters em primeira mão.