Plantio de trigo deve cair 16% no Paraná

A Secretaria de Agricultura do Paraná revisou para baixo sua estimativa de plantio de trigo em 2010. O Estado, que é o maior produtor do cereal do País, deve cultivar 1,102 milhão de hectares, área 16% menor que a do ano passado. Na opinião do engenheiro agrônomo Otmar Hubner, que acompanha o mercado do trigo, como o mês de maio concentra o plantio ainda há uma possibilidade de reversão desses números, mas ele ressalta que o cenário atual desanima o produtor.

Além dos preços baixos, a perspectiva é de mais um ano de comercialização complicada, com larga oferta de trigo no mundo. Em abril, os produtores paranaenses receberam, em média, R$ 23,09 pela saca de 60 quilos, valor 19% inferior aos R$ 28,46 de abril de 2009. Desde então, os preços recebidos pelos agricultores só caíram. O melhor preço registrado foi em 2008, quando o valor pago era de R$ 33,17/saca.

O Paraná já cultivou 25% da área estimada para a safra 2010. As chuvas da última semana na Região Sul afastaram a preocupação com a estiagem e, com o solo mais úmido, foi possível retomar os trabalhos. Em algumas áreas do Estado, segundo o analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Robson Mafioletti, as chuvas chegaram a "lavar" o terreno, mas não há notícias de replantio.