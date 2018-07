Plantio em parceria pode ajudar a expandir mercado Por enquanto, esse tipo de arroz ainda depende da disponibilidade de sementes e de uma abertura maior do mercado. O produtor José Francisco Ruzene sabe disso, mas aposta na consolidação de um polo produtor em Pindamonhangaba, fazendo parcerias. "Não dá para ter todas as variedades numa propriedade só, por isso cada parceiro vai cuidar do cultivo de uma delas", afirma.