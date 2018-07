Plataforma contratada pela Petrobras aderna na bacia Campos

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), houve vazamento de fluido de perfuração da plataforma. Uma coluna da embarcação foi afetada.

De acordo com a reguladora e a Petrobras, a plataforma já foi estabilizada mas as causas do incidente serão investigadas.

A Petrobras informou que não houve vítimas entre os 102 profissionais embarcados nem vazamento de óleo para o mar.

"O fogo foi imediatamente debelado. O sistema de segurança da plataforma acionou o fechamento automático do poço", informou a Petrobras em nota.

Localizada a 193 quilômetros da costa de Macaé, a plataforma foi construída no Japão há mais de três décadas.

(Por Sabrina Lorenzi e Jeb Blount)