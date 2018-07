Plataforma de perfuração volta à posição normal no RJ

"Na madrugada de hoje, as equipes técnicas que trabalham no local já haviam restabelecido a energia da unidade", acrescentou a Petrobrás, por meio de nota. Na tarde de ontem, a plataforma tinha apresentado uma inclinação causada pelo volume de água usado para combater um princípio de incêndio que atingiu uma de suas colunas. Ainda de acordo com a Petrobrás, não houve vítimas entre os 102 profissionais que trabalhavam na unidade, nem a necessidade de desembarcá-los.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não foi identificado dano ambiental. A Petrobras instaurou comissão técnica para investigar as causas do incidente. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o adernamento de aproximadamente três graus provocou vazamento de uma "pequena quantidade de fluído de perfuração, já controlado". "O poço 8AB123-HP-RJS foi fechado com segurança e a plataforma se encontra estabilizada. A ANP vai investigar as causas do incidente", acrescentou a agência.