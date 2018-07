Plataforma orienta gastos com educação

"Muitos secretários não têm noção da burocracia e dos meandros administrativos que terão de lidar até para que a cidade não perca a chance de conseguir verbas para a Educação", afirma Cleuza Repulho, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime.

Para auxiliar nessa tarefa, a Undime, em parceria com outras 12 organizações, como a Fundação Itaú Social e o Instituto Natura, criaram a plataforma Conviva Educação, com lançamento previsto para a quarta-feira. No ambiente virtual www.convivaeducacao.org.br os secretários terão acesso a dados, informações e ferramentas hoje dispersos em fontes diversas.

"Há locais em que o orçamento da educação é maior do que o do próprio município, já que une os recursos do local com os repasses estaduais e os programas federais. Se o secretário ignorar isso, deixa de gastar o que poderia. Quanto mais se qualifica a gestão, mas se justifica o aumento do investimento", afirma Cleuza.

Só na gestão dos recursos vinculados, aqueles destinados a fins específicos como reforma da escola, merenda, transporte, são necessárias mais de dez contas bancárias. A perda de um prazo ou o envio de uma nota sem assinatura no momento da prestação de contas pode causar até o corte dos repasses.