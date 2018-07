Plataforma se aproxima das Malvinas e tensão sobe

A tensão entre Buenos Aires e Londres aumentou ontem após o anúncio, de representantes da Assembleia Legislativa das Ilhas Malvinas, de que as perfurações petrolíferas vão começar na próxima semana, se o clima permitir. Por trás da nova crise diplomática está a primeira - e iminente - exploração de petróleo no mar ao redor das Malvinas, que a presidente Cristina Kirchner tenta impedir.

As perfurações serão feitas na plataforma petrolífera da companhia Desire Petroleum, que ontem se aproximou do arquipélago, reivindicado pelo governo argentino.

Por trás da disputa está a possibilidade de que as Malvinas estejam assentadas sobre um lençol de petróleo com reservas equivalentes a 8 bilhões de barris (embora algumas estimativas afirmem que seriam 50 bilhões). A diplomacia argentina afirma que os kelpers (como são chamados os moradores das ilhas) não podem explorar riquezas que consideram suas.

A Argentina exige a posse das ilhas que controlou entre 1820 e 1833. Nos últimos 177 anos o arquipélago está sob domínio britânico. Em 1982, o então ditador Leopoldo Fortunato Galtieri tentou reconquistar as Malvinas. No entanto, foi derrotado em 74 dias pelas forças britânicas enviadas pela primeira-ministra Margareth Thatcher.

Há duas semanas a presidente Cristina decretou restrições para o uso dos portos argentinos por parte de navios que partam rumo às Malvinas. Para poder viajar para o arquipélago, os navios precisarão de uma autorização prévia. Como demonstração de força, na semana passada o governo argentino reteve um navio que supostamente transportava tubos para extração petrolífera nas ilhas.

A Assembleia Legislativa em Port Stanley, capital das Malvinas, avaliou a reação do governo Cristina à chegada da plataforma: "Não é uma surpresa para ninguém que a Argentina se comporte desse modo." Segundo os kelpers, o decreto da presidente "é uma decisão que tenta perturbar as perfurações petrolíferas que começarão logo".

Ontem, o governo argentino manifestou a esperança de levar a Grã-Bretanha à mesa de negociações e descartou a possibilidade de recorrer à ação militar para reaver a soberania das ilhas. "Até agora não conseguimos isso (ir à mesa de negociações), mas consideramos que alguma hora vamos conseguir", afirmou o vice-chanceler Victorio Tacetti.

As ilhas não ficarão bloqueadas pela Argentina, já que somente seu acesso pelo lado oeste do arquipélago faz divisa com o mar territorial argentino. Desta forma, os navios podem se aproximar das Malvinas pelo norte, leste e sul.

Além disso, embora a passagem pelos portos argentinos implique em eventuais complicações burocráticas ou impedimentos (se os produtos forem considerados "insumos" para a extração petrolífera) as ilhas poderão ser abastecidas como fazem costumeiramente, por intermédio dos portos do Chile, Uruguai e África do Sul, os países mais próximos das ilhas depois da Argentina. De quebra, os britânicos contam com as bases das ilhas de Ascensão e Tristão da Cunha.

Em Port Stanley, representantes do governo local ressaltaram que os kelpers estão acostumados a viver sob "boicote" argentino desde 1982. "Sobrevivemos até agora sem a Argentina. Podemos continuar assim", explicaram. Atualmente, 60% da receita das Malvinas provém da pesca.

VÍNCULOS

Antes da guerra de 1982, o vínculo entre o arquipélago e a Argentina era intenso. As ilhas eram abastecidas com gasolina da estatal argentina YPF, jovens kelpers recebiam bolsas de estudo em Buenos Aires, La Plata ou na cidade patagônia de Comodoro Rivadavia. Além disso, em casos graves de saúde, os kelpers iam ao continente por via aérea para submeter-se a cirurgias em hospitais argentinos. No entanto, o conflito bélico criou desconfianças dos kelpers em relação aos argentinos. Simultaneamente, os diversos governos em Buenos Aires desde o fim da guerra fizeram o possível para apresentar restrições ao abastecimento das ilhas.

"A Argentina possui poucos meios de ação perante esta situação", declarou ontem o analista geopolítico Jorge Castro. Horas depois, o vice-chanceler Victorio Tacetti também indicou que seria necessário paciência: "Nós, argentinos, temos de nos acostumar a pensar em longo prazo. Não podemos esperar resultados amanhã ou daqui a dois dias."