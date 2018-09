Plebiscito para mudar nome de Embu-SP será em maio O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Walter de Almeida Guilherme, e o prefeito do município de Embu, Chico Brito (PT), assinaram, na tarde de hoje, convênio para a realização do plebiscito sobre a alteração do nome da cidade para Embu das Artes. A votação está marcada para 1º de maio.