Pleito de 2010 é tema de debate no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza amanhã e quinta-feira audiências públicas para discutir as instruções que vão reger as eleições do próximo ano. O ministro Arnaldo Versiani apresentará as minutas de seis resoluções com o objetivo de receber sugestões de partidos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e de interessados para redigir a versão final dos documentos. O TSE deve aprovar as instruções até março.