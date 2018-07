Plenário dá poder total ao comando de decidir alianças Sem protestos nem polêmica, o plenário deu ontem ao comando do PT poderes totais para em 2010 fechar as alianças eleitorais que quiser e para intervir em qualquer seção estadual que as contrariar. O objetivo foi não criar obstáculos para a construção da coligação em torno da pré-candidatura da ministra Dilma Rousseff.