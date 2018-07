Plenário do Senado aprova indicação de Zavascki para STF

Terceiro nome a ser indicado para uma vaga na Suprema Corte pela presidente Dilma Rousseff, Zavascki foi aprovado pelo plenário da Casa por 57 votos favoráveis e 4 contrários. Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber também foram apontados pela presidente.

Zavascki substituirá Cezar Peluso, que se aposentou compulsoriamente no início de setembro ao completar 70 anos.

Em outubro, antes de chegar ao plenário, a indicação de Zavascki foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, após sabatina feita em duas etapas, nos dias 25 de setembro e 17 de outubro.

A posse de Zavascki no STF ainda não foi definida e também não há decisão sobre a participação do novo ministro no julgamento em curso no STF do chamado mensalão, esquema de compra de apoio político deflagrado no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nascido em Santa Catarina, Zavascki fez carreira no Rio Grande do Sul e desde 2003 é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)