PLR em entidades sem fins lucrativos?

A imprensa também noticiou, mais recentemente, a ideia, baseada num estudo do governo federal, de tornar obrigatória a distribuição aos empregados de 5% do lucro líquido das empresas. Tal ideia, caso fosse posta em prática, seria um ultraje organizacional, pois eliminaria o que há de mais louvável nessa Lei da PLR, que é o seu caráter de livre negociação.

Pois bem, em vez de descaracterizar a Lei nº 10.101/2000, urge submetê-la a uma revisão, visando a eliminar uma falha que existe em seu bojo e vem penalizando as instituições sem fins lucrativos.

Essa falha é oriunda do fato de que lucro e resultado, no que concerne à remuneração, estão sendo equivocadamente considerados sinônimos. Não se trata de mera discussão semântica, mas sim de conceitos indevidamente aplicados, transpostos do plano contábil para os planos legais e de gestão empresarial. A consequência disso provoca danos a entidades sem fins lucrativos.

Isto é, a Lei da PLR concede, às empresas que seguirem as determinações legais nela contidas, uma série de vantagens, como, entre outras: a não incidência de encargos trabalhistas sobre a participação que é paga aos empregados e a não ocorrência do princípio da habitualidade, ou seja, o acordo é renovável a cada ano. Permite, também, à empresa decidir o quanto será pago a título de participação e quando será realizado o pagamento. Entretanto, a lei assinala que tais princípios não se aplicam a entidades sem fins lucrativos.

Vale também salientar que a Lei nº 10.101/2000 regulamenta um princípio constitucional, definido no artigo 7º da Carta Magna, que sustenta ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a participação nos lucros ou nos resultados. Mas a Lei da PLR, paradoxalmente, elimina a possibilidade de milhares de empregados que trabalham sob o regime da CLT em entidades sem fins lucrativos de terem qualquer tipo de participação, seja nos lucros ou nos resultados.

É óbvio que não faz sentido entidades sem fins lucrativos distribuírem participação nos lucros aos seus empregados. Porém, tais programas de remuneração variável podem ser sobre lucro (parte contábil especificamente) ou sobre resultados, que a própria lei denomina por indicadores de qualidade, índices de produtividade, metas e objetivos.

Portanto, seria perfeitamente viável uma entidade sem fins lucrativos pagar aos seus profissionais participação nos resultados.

Não são poucas as empresas, mesmo com fins lucrativos, que desenvolvem com seus profissionais programas de participação nos resultados em vez de participação nos lucros. São planos previamente acordados entre empregados e empregador, seguindo as regras e os critérios estabelecidos na Lei nº 10.101/2000, mas desvinculados de qualquer tipo de relação direta com a questão da lucratividade. Nesses casos, a remuneração variável está fundada em metas de gestão, visando, em muitos casos, à melhoria da qualidade de seus produtos ou serviços ofertados no mercado.

Nesse contexto, seria naturalmente exequível uma entidade sem fins lucrativos adotar programa de participação nos resultados, seguindo os passos apresentados na Lei nº 10.101/2000, e não pagar encargos trabalhistas sobre o montante da participação destinado aos seus empregados, e também não ficar sujeita ao princípio da habitualidade. Isto é, a entidade estabeleceria metas de gestão que, caso alcançadas pelos seus empregados, estes receberiam alguma forma de participação.

Não estou tecendo uma crítica generalizada à Lei da PLR. Trata-se de dispositivo legal flexível, fundado na livre negociação e que, em linhas gerais, atende - e muito bem - às necessidades das empresas privadas. Entretanto, tal lei claudica por não estender seus benefícios aos que trabalham em entidades sem fins lucrativos. Isso é lamentável, num momento em que as empresas em geral estão passando a adotar formas de remuneração variável, visando a motivar seus profissionais e, ao mesmo tempo, se beneficiar de estímulos fiscais para desonerar a folha de salários.

*Sérgio Amad Costa é professor de Recursos Humanos e Relações Trabalhistas da FGV-SP