Plutão tem 5 luas, revela astrônomo

A descoberta foi feita com imagens do Telescópio Espacial Hubble tiradas pelo astrônomo Mark Showalter, do Seti Institute em Mountain View, Califórnia. Ele pesquisava regiões seguras para a passagem da sonda New Horizons, da Nasa, que visitará o planeta anão.

A chance de que a New Horizons venha a se chocar com P5 é mínima, mas a Nasa se preocupa com outros corpos que possam orbitar Plutão.

O anúncio, feito pela rede de microblogs Twitter, gerou comentários jocosos de cientistas. "É como se Plutão tivesse sido expulso da gangue dos planetas e decidido formar um sistema solar rival", afirmou o neurocientista britânico Dean Burnett. / NYT