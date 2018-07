PM à paisana é baleado em assalto no Rio de Janeiro O policial militar Daniel da Silva Rocca, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro, foi baleado durante um assalto na manhã deste domingo. Ele estava à paisana em uma mercearia da qual é dono, em Guadalupe, na zona norte, quando dois assaltantes tentaram roubar o local.