O PM Wladimir Geroldo Lopes, de 33 anos, que foi atingido no abdome e no ombro, não resistiu e morreu. O outro agente foi atingido de raspão na cabeça e não corre risco de morrer. Os dois eram soldados e trabalhavam na cidade de São Paulo. Os motivos do crime estão sendo investigados. Até as 18 horas ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itapecerica.