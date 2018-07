PM abre inquérito para apurar morte de fuzileiro no RJ Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar a morte de um oficial da Marinha, na noite de ontem, durante um treinamento na base da Força de Fuzileiros Navais, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Em nota divulgada hoje, o 1º Distrito Naval informou que o segundo-tenente Ricardo Gonçalves Brogin, de 27 anos, morreu depois de apresentar "mal súbito, seguido de parada respiratória" durante um treinamento do Curso Especial de Comandos Anfíbios. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha, onde a morte foi constatada pelos médicos.