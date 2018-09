PM acha carga roubada em creche abandonada de SP

Os policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) chegaram ao local após o proprietário do caminhão analisar as informações do rastreador instalado no veículo. Segundo as coordenadas do GPS, o caminhão havia ficado imóvel por várias horas na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú.

"Entramos na creche e encontramos as peças escondidas em meio a escombros", disse o sargento Eduardo Machado. Paulo Francisco dos Santos, de cerca de 50 anos, teria dito aos policiais que receberia um valor para guardar a carga e acabou preso e encaminhado ao Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).

Segundo depoimento de representante da empresa proprietária das peças roubadas, a carga incluía 100 caixas de direção hidráulica e 120 caixas angulares, que seriam exportadas para a Europa. Segundo ele, as peças foram produzidas para veículos comercializados fora do País e não serviriam para os ônibus e caminhões em circulação no Brasil.