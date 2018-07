PM acha corpo de jovem espancado por traficantes no RJ A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro localizou na manhã de hoje o corpo do menino Emerson Ferreira Porto, de 13 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira. O cadáver foi encontrado na frente de uma escola municipal em Tomaz Coelho, no subúrbio da capital fluminense. Segundo informações da Delegacia do Engenho Novo, Emerson e um colega de 9 anos foram espancados por traficantes do Morro do Urubu, dominado por facção criminosa rival à que domina a Favela do Jacarezinho, onde eles moravam.