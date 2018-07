PM acha uma tonelada de drogas após incêndio em SP A Polícia Militar encontrou cerca de uma tonelada de drogas após um incêndio em uma casa, na noite de ontem, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 21 horas, os policiais foram dar apoio às equipes do Corpo de Bombeiros, que tentavam controlar as chamas em uma residência no bairro Cidade Soberana. Após controlar o fogo na parte de baixo da casa, provavelmente uma cozinha e onde era feito o refino da droga, os policiais localizaram um cômodo onde estava aproximadamente uma tonelada de drogas diversas, como maconha, cocaína e crack. Segundo a PM, uma pessoa ainda não identificada foi socorrida após ter o corpo em chamas. Ele foi levado para o Hospital Geral de Guarulhos. A droga apreendida foi conduzida ao 7º Distrito Policial para o registro da ocorrência.