PM acusa vereador mineiro por morte de motorista O vereador e presidente da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, em Minas Gerais, foi apontado pela Polícia Militar como o autor do assassinato de um homem na noite de domingo no município da Zona da Mata mineira, a 288 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a PM, o motorista Armando Ribeiro Neto, de 39 anos, foi morto com dois tiros disparados por José Jorge da Silva, de 42 anos, que é vereador pelo PMDB e disputa a reeleição. Até o início da noite de hoje, o suspeito estava foragido. Conforme a ocorrência policial, ontem à noite Armando Ribeiro se irritou ao chegar em casa e encontrar o carro do vereador estacionado na porta de sua garagem, na rua João Lacerda, bairro São José. O motorista pediu a José Jorge - que estava em um bar ao lado - para que retirasse o automóvel. Os dois discutiram e o vereador foi até sua casa e em seguida voltou, chamou o motorista e fez os disparos, fugindo em seguida, de acordo com testemunhas. A vítima foi enterrada hoje.