PM acusado de integrar grupo se apresenta na BA

Com a apresentação, dos quatro PMs suspeitos de integrar o grupo, três estão presos - antes de Meneses, os soldados Donato Ribeiro Lima, de 47 anos, acusado de ser o líder do grupo, e Willen Carvalho Bahia, de 34, haviam sido presos, na quinta-feira. O advogado do último foragido, Jair Alexandre Silva dos Santos, de 44 anos, informou que ele também deve se apresentar ao DHPP.

A Polícia Civil investiga uma possível relação entre os autores dos homicídios e o comando da greve que a Polícia Militar promoveu no Estado até o último sábado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, há indícios de que as chacinas realizadas no período da paralisação tenham sido feitas para "causar comoção na sociedade" e "pressionar o governo" a aceitar as reivindicações dos grevistas.