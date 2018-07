PM acusado de matar namorada no Rio se entrega

Fabíola, de 25 anos, foi assassinada com quatro tiros na madrugada deste domingo, 27, quando voltava de um pagode com o PM. O casal discutia por causa de uma crise de ciúmes de Carvalho, de 36 anos. Eles namoravam havia 10 meses. A mãe do policial testemunhou o crime. Policiais da Divisão de Homicídios fizeram uma busca na casa do cabo e apreenderam R$ 63 mil em dinheiro, joias e um cheque de R$ 200 mil. Ele seria dono de um estabelecimento comercial.