PM acusado de participar de milícia será reintegrado

A Polícia Militar informou que a reintegração do sargento, ex-diretor de carnaval da Portela, "se deve ao fato de ele ter sido absolvido em processo judicial, que foi arquivado a pedido do Ministério Público". Ainda de acordo com a PM, o Conselho de Disciplina da corporação "já havia decidido por sua permanência em junho de 2011". "A decisão de excluir o sargento foi do então comandante-geral na época, e a defesa de Falcon recorreu desta decisão", prossegue a PM em nota divulgada nesta segunda-feira, 15. A lotação do sargento ainda será definida pelo comando da corporação.