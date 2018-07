PM acusado de sequestro é procurado pela polícia no RJ

Dois policiais militares detiveram o PM Frank Cimas Barbosa de Oliveira, do 17º BPM (Ilha do Governador). Enquanto aguardava para ser qualificado criminalmente, o acusado conseguiu fugir, mesmo com a presença de outros seis policiais civis em serviço no local.

A Corregedoria da Polícia Militar informou que vai apurar a conduta dos policiais militares que efetuaram a prisão e que oficiais do serviço reservado do 17º BPM e da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) estão nas ruas à procura do fugitivo.