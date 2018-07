PM afasta cabo que atingiu jovem com tiro de fuzil no RJ

Luís Diego da Silva jogava bola com amigos numa quadra do Parque Lafaiete, quando policiais militares chegaram procurando um assaltante. "Meu filho se assustou com a chegada da viatura e foi saindo de perto. O PM perguntou por que meu filho estava correndo. Ele disse que só estava saindo da frente para dar passagem aos policiais. Quando ele virou as costas, o PM atirou", contou o pai do rapaz, Wilson da Silva.

O cabo se apresentou à delegacia do bairro e contou que Luís Diego havia se aproximado demais e portava uma "mochila suspeita". Ele disse ainda que tropeçou e acabou fazendo o disparo. O fuzil do PM foi apreendido e ele foi indiciado por lesão corporal culposa - em que não há intenção.

Luís Diego está internado no Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, e seu estado de saúde é considerado grave. "É muita tristeza ver um filho assim. Eu quero justiça", disse o pai do rapaz.