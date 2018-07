PM afasta policiais com base em decisão de juíza morta A Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou do patrulhamento nas ruas cinco policiais por decisão da juíza titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, na região metropolitana, Patrícia Acioli. A sentença fora proferida pouco antes da morte da juíza, executada com 21 tiros quando chegava em sua casa, na noite do dia 11. Os PMs estavam lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói, para onde foram transferidos após problemas disciplinares no 7º BPM Alcântara, em São Gonçalo.