PM afasta suspeitos de espancar morador de rua em SP A Polícia Militar (PM) afastou ontem três policiais suspeitos de espancar um homem no meio da rua em Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo. A PM não soube informar quando a vítima teria sido espancada. A ouvidoria da PM teria recebido o vídeo por meio de uma denúncia anônima.