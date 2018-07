PM aposentado é baleado por motoqueiros em SP

Segundo informações de policiais militares que estiveram no local, um dos criminosos, antes de atirar, disse à vítima: "É você mesmo". Ferido de raspão em um dos pés e em um dos braços, o policial foi levado para o pronto-socorro da Vila Maria e passa bem. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru. A dupla continua foragida.

Mauá

O soldado da Polícia Militar Anderson da Silva, de 30 anos, foi baleado por criminosos às 19h desta quarta-feira (17), ao intervir em um assalto a uma padaria localizada na Rua Caetano Aletto, no Jardim Itapark Velho, em Mauá, no Grande ABC. O policial, pertencente à 3ª Companhia do 6º Batalhão, cuja sede fica em São Caetano, município vizinho, estava de folga e, do mercado ao lado, percebeu a ação de pelo menos três bandidos.

Ao chegar na padaria e dar voz de prisão aos assaltantes, Anderson foi baleado em uma das pernas e nas costas. O soldado foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Mário Covas, em Santo André, onde permanecia internado e fora de perigo. Porém, segundo o que foi informado à Polícia Civil, Anderson corria o risco de ficar paraplégico. Os criminosos fugiram em um veículo cinza e com cerca de R$ 60,00 roubados do caixa do estabelecimento. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá.