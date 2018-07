PM aposentado é morto por assaltantes em SP

Após ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, ele não resistiu aos ferimentos. O subtenente de 52 anos estava afastado da Polícia Militar desde 2009, de acordo com a corporação.

A motocicleta foi encontrada mais tarde na Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri. A Polícia Militar ainda não sabe quantas pessoas participaram do roubo nem tem suspeitos para o latrocínio. O caso foi registrado no 13° DP (Casa Verde).