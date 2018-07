PM aposentado é preso por explorar menores em MT

Segundo a delegada Ana Paula Farias, a denúncia chegou à Delegacia em junho de 2011 e relatava que pelo menos oito meninas com idades entre 13 a 17 anos frequentavam a casa do acusado, que exigia relações sexuais em troca de pequenas quantias de dinheiro e, principalmente, alimentos, devido ao estado de vulnerabilidade da maioria delas.

Duas adolescentes de 13 e 14 anos confirmaram a exploração sexual e contaram que outras meninas passavam pela mesma situação. Em julho do ano passado, a delegada Daniela Maidel requisitou a prisão do acusado, mas o mandado de prisão somente foi expedido na segunda-feira, 16. Os policiais encontraram com o policial aposentado um revólver calibre 32, sem registro. Por este fato, ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O inquérito será finalizado nos próximos 30 dias.