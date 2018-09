PM apreende 100 quilos de maconha em fundo falso de carro A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 100 quilos de maconha escondidos nas laterais e no fundo falso de um carro que trafegava pela Rodovia Jorge Bassil Dower, na região de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, na manhã deste sábado, dia 9. De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu por volta das 6 horas e o motorista recebeu ordem de prisão e foi conduzido até o Distrito Policial do município. A droga estava embalada em pacotes com cerca de 1 quilo cada.