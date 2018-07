PM apreende 11 caça-níqueis nos fundos de loja em SP Uma denúncia anônima levou ontem a Polícia Militar (PM) até uma antiga loja de roupas no centro de Santo André, município da Grande São Paulo. Nos fundos do imóvel, foram encontradas 11 máquinas caça-níqueis em funcionamento. O responsável pelo local e oito jogadoras - todas mulheres acima de 60 anos - foram detidos e levados ao 1º Distrito Policial (DP). Depois de ouvidos, todos foram liberados. Os equipamentos foram lacrados e ficaram sob a responsabilidade do suspeito apontado como gerente da casa. Se as máquinas voltarem a ser ligadas ele responderá não só por jogo de azar, mas também por desobediência. Além dos caça-níqueis, a polícia apreendeu R$ 1.561 que estavam dentro dos equipamentos.