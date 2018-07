PM apreende 12 quilos de maconha em Favela do Rio Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, apreenderam cerca de 12 quilos de maconha na Favela do Jacaré, em Piratininga. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o entorpecente foi encontrado em um matagal após uma denúncia anônima. Ninguém foi preso.