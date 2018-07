PM apreende 140k de maconha e detém mulher em SP

O suposto dono da droga, um traficante identificado como Robson, com idade entre 25 e 29 anos, ao ver a aproximação dos policiais, fugiu pelos fundos do imóvel, mas a mulher dele foi presa na casa e autuada em flagrante no plantão do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), no centro da capital. A mulher disse que o casal apenas guardava a droga no imóvel, mas não soube dizer para quem.

No local também foram apreendidos sete cápsulas plásticas contendo cocaína e outras mil vazias. A mulher seria transferida para a carceragem (transitória) do 97º Distrito Policial, de Americanópolis, na zona sul da cidade, onde aguardará uma vaga em um Centro de Detenção Provisório (CDP).