PM apreende 163 kg de maconha em Pernambuco A Polícia Militar apreendeu 163kg de maconha, na madrugada hoje, no município de Orocó, em Pernambuco. A droga, armazenada em tabletes, esta num fundo falso de um veículo Kombi, que trafegava na estrada da balsa. O motorista do carro e o passageiro foram presos. Eles informaram aos agentes que iriam entregar a carga para um homem num posto de combustível, na cidade de Cabrobó. A polícia foi até o local indicado e prendeu o suspeito. Todos os presos foram conduzidos, juntamente com a droga, para a delegacia de polícia de Cabrobó.