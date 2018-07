PM apreende 163 quilos de maconha no interior de SP

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, questionado o motorista disse que receberia 12 mil reais para transportar a droga de Ponta Porã (fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai) até o Rio de Janeiro. No veículo, além dos 150 tabletes de maconha, os policiais encontraram uma pequena quantidade de cocaína e 425 reais.

O suspeito, de 30 anos, furou a fiscalização em alta velocidade, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido pela polícia. Ele está preso na Delegacia de Polícia de Rancharia.