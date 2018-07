PM apreende 2 mil pedras de crack em SP Quase duas mil pedras de crack foram apreendidas na terça-feira, 24, em uma refinaria de drogas na favela do Moinho, vizinha à região da Nova Luz, na região central de São Paulo. As drogas apreendidas valeriam aproximadamente R$ 80 mil e seriam fornecidas aos usuários da região da Cracolândia, de acordo com a Polícia Militar.