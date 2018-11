PM apreende 300 quilos de maconha e suspeito morre

No momento em que realizavam patrulhamento na região, informados sobre supostos traficantes, os policiais da 3ª Companhia do 43º Batalhão avistaram o veículo e perceberam que a picape estava baixa, com a carroceria lotada. A PM deu ordem de parada e os suspeitos iniciaram fuga. Na altura do nº 13.000 da mesma avenida, o carro virou na Rua dos Tratores e foi abandonado próximo à mata da Serra da Cantareira, para onde o motorista fugiu. Neste momento a Força Tática foi acionada.

O tenente Dam Silva de Oliveira, da Força Tática, contou que sua equipe entrou a pé no matagal para localizar o suspeito, com o auxílio da iluminação do helicóptero Águia da PM. "Ao encontrarmos o fugitivo, ele atirou contra nós. Revidamos e o atingimos", afirmou o tenente. Socorrido ao pronto-socorro São Luis Gonzaga, o baleado, Luciano Pereira Augusto, de 26 anos, morreu.

Com o suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre 38. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).