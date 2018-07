PM apreende 320 kg de maconha em Sorocaba-SP Policiais militares apreenderam 320 quilos de maconha prensada, no final da noite de ontem, em uma casa no Parque Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba (SP). As pessoas que estavam no imóvel perceberam a chegada da polícia e fugiram. Três pessoas serão investigadas porque deixaram carteiras de trabalho e até um currículo na residência. Os policiais da Força Tática tinham informações sobre um grande carregamento de maconha que chegaria ao bairro. Um morador de rua indicou aos PMs uma casa onde havia uma movimentação de pessoas e de carros importados.