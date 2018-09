PM apreende 344 kg de maconha em ônibus no PR Uma denúncia anônima levou o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná (BPRv) a apreender 344 quilos de maconha nesta quinta-feira, 1º. Os policiais do posto de fiscalização de Palotina, no oeste do Estado, realizavam patrulhamento na rodovia estadual PR-182, quando pararam um ônibus com placa de Toledo que levava 41 passageiros. De acordo com a polícia, na revista, foram encontradas sete caixas de isopor de vários tamanhos, todas vedadas com fita adesiva e com as tampas coladas. Com a abertura das caixas de isopor, os policiais encontraram 395 tabletes da droga de diferentes tamanhos. Após a pesagem do produto apreendido, foram totalizados os 344 quilos de maconha. O motorista do ônibus foi preso em flagrante pelo transporte da droga. Os policiais prenderam também um dos passageiros, identificado como um dos responsáveis pelo entorpecente. Segundo a polícia, o homem é morador de Marechal Cândido Rondon. O batalhão intensificou o trabalho de fiscalização nas rodovias estaduais e federais com a Operação 1º de Maio. O objetivo é reduzir os acidentes, as mortes e combater a criminalidade, já que em função do feriado é esperado um aumento no fluxo de veículos nas estradas. A operação segue até a próxima segunda-feira, 5.